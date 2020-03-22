Тарпищев — о влиянии коронавируса на теннис: ситуация очень сложная

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что повсеместный карантин спровоцированный распространением коронавируса может отрицательно сказаться на игровой форме теннисистов.



«Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остаётся только следить за тем, как развиваются события. Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда — календарный год же нельзя растянуть. Плюс из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Ситуация очень сложная», — цитирует Тарпищева ТАСС.



18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановлении любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.