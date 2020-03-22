Кербер призвала болельщиков оставаться дома из-за угрозы коронавируса
Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016, Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде немецкая теннисистка Анжелика Кербер призвала всех любителей тенниса оставаться дома в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Будьте в безопасности, оставайтесь мудры и добры друг к другу в этот трудный период… и не забывайте оставаться дома. Мои мысли обо всех, кто пострадал от COVID-19, и я надеюсь, что мы справимся с этим раньше, чем сейчас кажется. Посылаю всем много любви», — написала Кербер на своей странице в «Твиттере».
Фото доступно в «Твиттере» Анжелики Кербер
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