Тиафо занялся отработкой стиля «подача – выход к сетке» в домашних условиях

22-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, придумал способ отработки выхода к сетке после подачи. Вместо сетки Тиафо использовал ткань, которую натянул между двумя стульями.
Видео доступно в «инстаграме» АТР-тура.
Тиафо не первый теннисист, разнообразивший домашние тренировки на время карантина. Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга установил у себя дома тренажёры. Ярослава Шведова из Казахстана занялась фитнесом, используя подручные средства. Американский теннисист Мэрди Фиш забросил мяч с отскоком от баскетбольного щита в лунку для гольфа.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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