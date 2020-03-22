Тиафо занялся отработкой стиля «подача – выход к сетке» в домашних условиях

22-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, придумал способ отработки выхода к сетке после подачи. Вместо сетки Тиафо использовал ткань, которую натянул между двумя стульями.

Видео доступно в «инстаграме» АТР-тура.

Тиафо не первый теннисист, разнообразивший домашние тренировки на время карантина. Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга установил у себя дома тренажёры. Ярослава Шведова из Казахстана занялась фитнесом, используя подручные средства. Американский теннисист Мэрди Фиш забросил мяч с отскоком от баскетбольного щита в лунку для гольфа.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

Теннисист Фиш принял вызов баскетболиста Карри в гольф-челлендже

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