Федерер рассказал, как супруга изменила его взгляды на моду

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, неоднократно признававшийся иконой стиля, признался, что и не думал о моде и своём стиле одежды до встречи с женой Миркой.

«Когда мы стали жить вместе, она поняла, что у меня есть несколько пар джинсов, несколько футболок, тренировочные майки, возможно, джемпер и ремень.

Мирка сказала: «Не считаешь ли, что мы должны обновить твой гардероб?». Она пыталась объяснить, сколько раз я могу надеть один костюм с разными галстуками на церемонии награждения, и я постепенно начал вникать.

Я стал больше путешествовать, ездил в разные города и встречался с интересными людьми. Оглядывался вокруг, например, в Милане, в Нью-Йорке, где бы то ни было, и замечал, что все прилагают усилия.

В 50-70-х и даже 80-х годах ХХ века теннисная одежда была близка к уличной. Но когда игра стала более агрессивной, обувь стала меняться, она должна была медленнее изнашиваться. Одежда для тенниса будто плыла по течению. Но я всегда стараюсь сказать любому бренду, с которым работаю: «Не забывайте, что всё пришло с улицы. Можно ли поло, в котором я играю, носить с джинсами?» — приводит слова Федерера Tennis World USA.