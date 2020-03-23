Квитова — о коронавирусе: это трудные времена, но я верю, что мы справимся

Двукратная победительница Уимблдона (2011 и 2014 годы), шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова обратилась к болельщикам во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«Хотела бы поприветствовать всех, хотя в эти дни в моих руках и нет ракетки. Это трудные времена, но я верю, что мы справимся. Самое главное — заботиться о себе и близких, быть отзывчивыми и осторожными, не нарушать режим самоизоляции, быть ответственными и верить, что все вместе мы сможем справиться с этим», — написала Квитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Петры Квитовой.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.
- 23 марта 2020
-
00:11
- 22 марта 2020
-
23:24
-
21:12
-
19:16
-
16:58
-
16:22
-
15:17
-
14:08
-
12:07
-
11:00
-
09:29
-
01:03
- 21 марта 2020
-
23:46
-
21:53
-
20:11
-
18:32
-
17:04
-
16:41
-
14:18
-
12:39
-
10:53
-
09:01
- 20 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
19:51
-
16:52
-
16:46
-
16:34
-
16:31
-
16:17
-
15:05
-
14:40
-
14:27
-
13:57
-
13:43