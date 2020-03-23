Квитова — о коронавирусе: это трудные времена, но я верю, что мы справимся

Двукратная победительница Уимблдона (2011 и 2014 годы), шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова обратилась к болельщикам во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Хотела бы поприветствовать всех, хотя в эти дни в моих руках и нет ракетки. Это трудные времена, но я верю, что мы справимся. Самое главное — заботиться о себе и близких, быть отзывчивыми и осторожными, не нарушать режим самоизоляции, быть ответственными и верить, что все вместе мы сможем справиться с этим», — написала Квитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Петры Квитовой.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.