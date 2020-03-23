«Это неуважение ко всем». Член совета игроков WTA раскритиковала перенос «Ролан Гаррос»

Канадская теннисистка, член Совета игроков WTA Габриэла Дабровски рассказала прокомментировала информацию о переносе Открытого чемпионата Франции на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я думаю, что все были шокированы. Я имею ввиду, это было неуважение по отношению ко всем вовлечённым сторонам, другим турнирам и игрокам. Просто взять и выбрать эту дату, когда на самом деле у нас все ещё есть некоторые наши азиатские турниры, запланированные на то время, и они, очевидно, ещё не были отменены, потому что мы не знаем ситуацию. И у нас есть Кубок Лейвера, который был запланирован на то же время. Мы все говорили: «Что только что произошло?» Но я уверена, что они откажутся от этого. Конечно, мы хотим сыграть на Открытом чемпионате Франции, но это должно быть решение, принятое всеми вместе, и сейчас всё слишком неопределенно, — приводит слова Дабровски TSN.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.
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