Дабровски: теннис – это бизнес, но у игроков нет профсоюза и представительства

27-летняя канадская теннисистка и член Совета игроков WTA Габриэла Дабровски выразила мнение, что игроки полностью зависимы от организаторов турниров.

«У турниров слишком много влияния. У них есть своя собственная повестка дня, точно так же, как у игроков. WTA не сможет найти решения, которые подойдут всем — чем-то придётся жертвовать. Теннис — это бизнес, но тут у игроков нет профсоюза и представительства. А в других видах спорта есть!

У нас нет ассоциации с игроками, нет официального контракта, базового оклада или ожидаемых прав на переговоры, нет такого объединения, поэтому очевидно, что мы как бы зависимы от полномочий организаторов и ничего не можем решать», — приводит слова Дабровски TSN.