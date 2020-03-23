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Дабровски: теннис – это бизнес, но у игроков нет профсоюза и представительства

Дабровски: теннис – это бизнес, но у игроков нет профсоюза и представительства
Теннис / WTA 0

27-летняя канадская теннисистка и член Совета игроков WTA Габриэла Дабровски выразила мнение, что игроки полностью зависимы от организаторов турниров.

«У турниров слишком много влияния. У них есть своя собственная повестка дня, точно так же, как у игроков. WTA не сможет найти решения, которые подойдут всем — чем-то придётся жертвовать. Теннис — это бизнес, но тут у игроков нет профсоюза и представительства. А в других видах спорта есть!

У нас нет ассоциации с игроками, нет официального контракта, базового оклада или ожидаемых прав на переговоры, нет такого объединения, поэтому очевидно, что мы как бы зависимы от полномочий организаторов и ничего не можем решать», — приводит слова Дабровски TSN.

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