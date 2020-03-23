Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Экс третья ракетка мира Налбандян снял ракетку с гвоздя ради челленджа с туалетной бумагой

Экс третья ракетка мира Налбандян снял ракетку с гвоздя ради челленджа с туалетной бумагой
Теннис / ATP 0

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Налбандян завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. В 2006-м он занимал третью строчку в рейтинге ATP, а в 2005 году выиграл Итоговый чемпионат ATP. После завершения карьеры он занимался мотоспортом, а в 2014 году перешёл в ралли.

Давид за карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В 2002 году он дошёл до финала Уимблдона. Налбандян — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса.

Флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020