Экс третья ракетка мира Налбандян снял ракетку с гвоздя ради челленджа с туалетной бумагой

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой.

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Налбандян завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. В 2006-м он занимал третью строчку в рейтинге ATP, а в 2005 году выиграл Итоговый чемпионат ATP. После завершения карьеры он занимался мотоспортом, а в 2014 году перешёл в ралли.

Давид за карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В 2002 году он дошёл до финала Уимблдона. Налбандян — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса.

Флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.