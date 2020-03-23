Монфис — о Свитолиной: хочу помочь Элине добиться её целей

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал об отношениях с украинкой Элиной Свитолиной. Гаэль и Элина встречаются с начала 2019 года.
«Прекрасно, когда у вас одинаковые цели, вы посвящаете себя одному делу и переживаете похожий опыт. Теннис – индивидуальный вид спорта, эгоистичный, большую часть времени мы проводим в одиночестве, но я ценю время, которую у нас есть: дома или на турнирах. Я надеюсь, что помогаю ей. Когда мы тренируемся, то много смеёмся. Наверное, я более серьёзный, когда тренируюсь с Элиной, потому что хочу помочь ей добиться её целей», – приводит слова Монфиса GoTennis.
В настоящее время Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. Ранее АТР и WTA опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом.
Ранее пара поделилась забавным видео про коронавирус.
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