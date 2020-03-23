Глава WTA обратился к болельщикам в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса

Исполнительный директор WTA Стив Саймон обратился к болельщикам в связи с приостановкой из-за пандемии коронавируса теннисного сезона. Обращение Саймона опубликовали на официальном сайте WTA.

«Как вам, скорее всего, известно, в связи с пандемией коронавируса профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Это было непростым решением, но, несомненно, правильным. Проведение турниров продолжится, когда соответствующие организации и эксперты в области здравоохранения признают его безопасным.



Обязательство WTA помочь завершить этот мировой кризис – наша главная цель. Нет ничего более важного, чем благополучие семьи WTA, в которую входят и наши преданные болельщики.



Берегите себя. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Благодаря вам теннис является ведущим видом спорта среди женщин. Мы в ожидании скорейшего возвращения», – сказано в заявлении.

ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров