Глава WTA обратился к болельщикам в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса

Исполнительный директор WTA Стив Саймон обратился к болельщикам в связи с приостановкой из-за пандемии коронавируса теннисного сезона. Обращение Саймона опубликовали на официальном сайте WTA.
«Как вам, скорее всего, известно, в связи с пандемией коронавируса профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Это было непростым решением, но, несомненно, правильным. Проведение турниров продолжится, когда соответствующие организации и эксперты в области здравоохранения признают его безопасным.
Обязательство WTA помочь завершить этот мировой кризис – наша главная цель. Нет ничего более важного, чем благополучие семьи WTA, в которую входят и наши преданные болельщики.
Берегите себя. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Благодаря вам теннис является ведущим видом спорта среди женщин. Мы в ожидании скорейшего возвращения», – сказано в заявлении.
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