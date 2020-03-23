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Директор турнира в Мадриде: возможно, теннис вернётся только в августе

Директор турнира в Мадриде: возможно, теннис вернётся только в августе
Теннис / ATP 0

Испанский теннисит, директор «Мастерса» в Мадриде (Испания) Фелисьяно Лопес прокомментировал приостановку розыгрыша ATP из-за пандемии коронавируса.

«Проведение турниров приостановлено до 7 июня, но однозначно перерыв будет продлён. Я не думаю, что в это время мы сможем играть в Великобритании. Только если ситуация значительно улучшится. Если нет, то начнём играть только в августе. Нельзя уместить весь теннисный календарь в пять месяцев. Честно говоря, у меня не так много надежды, что в этом году всё удастся. Я хочу быть оптимистом, но это непросто

Решение отменить «Ролан Гаррос» удивило меня, как и всех остальных. Я думаю, оно было поспешным. Особенно если учесть, что его объявили, не посоветовавшись с другими организациями. Всё очень сложно, я не знаю, смогут ли провести турнир в сентябре, всё зависит от календаря. С другой стороны, я понимаю их отчаяние. Сентябрь – последний месяц, когда можно провести «Ролан Гаррос», потому что у них только один крытый корт», – приводит слова Лопеса El Pais.

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