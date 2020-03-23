«Давайте позаботимся о воде». Макарова поддержала благотворительную акцию

Российская экс-теннисистка Екатерина Макарова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый экологической проблеме, вызванной нехваткой воды.
«Отвлечёмся от данной ситуации в мире. Давайте сегодня позаботимся о воде. Вчера, 22 марта, был Всемирный день воды, учреждённый ООН для того, чтобы привлечь внимание всех к экологической проблеме номер 1 в мире! Только вместе мы сможем изменить ситуацию и начать бережнее относиться к нехватке водных ресурсов. Я хочу рассказать как можно большему числу людей о способах сохранения запасов пресной воды для будущих поколений!» – написала Макарова.
Посмотреть фото можно в "инстаграме" Екатерины Макаровой.
Екатерина Макарова была восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде с соотечественницей Еленой Весниной. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении карьеры.
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