«Давайте позаботимся о воде». Макарова поддержала благотворительную акцию

Российская экс-теннисистка Екатерина Макарова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый экологической проблеме, вызванной нехваткой воды.

«Отвлечёмся от данной ситуации в мире. Давайте сегодня позаботимся о воде. Вчера, 22 марта, был Всемирный день воды, учреждённый ООН для того, чтобы привлечь внимание всех к экологической проблеме номер 1 в мире! Только вместе мы сможем изменить ситуацию и начать бережнее относиться к нехватке водных ресурсов. Я хочу рассказать как можно большему числу людей о способах сохранения запасов пресной воды для будущих поколений!» – написала Макарова.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Екатерины Макаровой.

Екатерина Макарова была восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде с соотечественницей Еленой Весниной. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении карьеры.