«Пожалуй, вернусь к теннису». Британская теннисистка не справилась с популярным челленджем

Британская теннисистка Кэйти Бултер приняла участие в популярном челлендже с туалетной бумагой, однако во время записи видео попала рулоном в камеру.

«Пожалуй, вернусь к теннису… Прости, мама», – Бултер прокомментировала видео в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.

Экс третья ракетка мира Налбандян снял ракетку с гвоздя ради челленджа с туалетной бумагой