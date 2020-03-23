Грот: «Ролан Гаррос» перенесли, чтобы убить Кубок Лэйвера

Австралийский теннисист Самуэль Грот прокомментировал перенос «Ролан Гаррос» из-за эпидемии коронавируса. 17 марта стало известно, что турнир должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Я думаю, недостаточно внимания уделили Федерации тенниса Франции. Они в сговоре с ITF. Ранее они поддерживали новый формат Кубка Дэвиса. И сейчас они поставили «Ролан Гаррос» в одно время с Кубком Лэйвера, который является конкурентом Кубка Дэвиса, чтобы убить его, потому что он может стать большим турниром, например, как турнир по гольфу Ryder Cup.



Если они пытаются заставить теннисистов выбирать между Кубком Лэйвера и «Ролан Гаррос», это будет сложный выбор для спортсменов. Я не удивлюсь, что когда-нибудь это дойдёт до суда. Есть много спонсоров, речь о больших деньгах», – приводит слова Грота Tennis World USA.

Четвёртый по счёту Кубок Лэйвера состоится с 25 по 27 сентября 2020 года в Бостоне (США).