«Пришло время объединиться». Джокович обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к своим поклонникам в социальных сетях и призвал их оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса.
«Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы живём в современном мире, постоянно на ногах, зациклены на делах, на том, чтобы быть продуктивными. Я настроен быть продуктивным и активным, но в гармонии с миром и нашей истинной сутью. Мы не можем быть здоровы, когда наш мир нездоров. Пришло время всем нам объединиться.
Давайте попробуем проводить время с пользой. Проведите время дома с семьёй, насладитесь мелочами. Попробуйте смеяться, любить, работать над собой. Молитесь, медитируйте, правильно питайтесь, слушайте музыку, пойте, читайте, занимайтесь спортом, настраивайтесь на положительные мысли… Появилась отличная возможность это сделать. Я молюсь за ваше здоровье и выздоровление.
Только в единстве мы сможем помочь Земле быстрее излечиться. Все мы едины. Мы живём в одном мире. Пожалуйста, относитесь к другим людям и природе так же, как к самому себе. Так мы станем ещё более сильными и сплочёнными, я уверен», – написал Джокович.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.
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