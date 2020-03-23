«Все ошибаются». Киккер прокомментировал сокращение срока дисквалификации

Аргентинский теннисист Николас Киккер, который был признан виновным в участии в договорном матче, прокомментировал сокращение срока отстранения. Срок сократили с трёх лет до двух лет восьми месяцев за участие в образовательной программе. Таким образом, спортсмен сможет вернуться на корт 23 января 2021 года.

«Я чувствую невероятное облегчение. Я не был уверен, сократят дисквалификацию или нет. Сейчас у меня есть конкретная дата, я нацелен на неё и могу ставить себе цели в краткосрочном и долгосрочном периодах.



Все совершают ошибки, кто-то серьёзные, кто-то не очень. Самый важный урок, который я вынес, – ты всегда должен идти на стороне правды и нести ответственность за свои проступки.



Договорные матчи? Их организаторы могут писать в социальных сетях. Тебе представляются спонсорами и многое обещают. Я хотел бы сказать, как решить эту проблему, но это очень деликатный вопрос. Лучше быть осторожным с людьми, которые тебя окружают в жизни и в социальных сетях, чтобы не позволить себя одурачить», – приводит слова Киккера Ubitennis.