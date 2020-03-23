«Люди алчные и злые». Бывшая 4-я ракетка мира Докич показала пустые полки в магазинах

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии пустых полок из продуктовых магазинов Мельбурна (Австралия).

«Это просто ужасно, бессмысленно и я не знаю, злиться мне или грустить. Я видела войну и знаю, каково это, когда на полках в магазинах нет еды. Не потому, что её скупили, а потому что её нет во всей стране. Я голодала днями и ночами, денег на еду не было, я стояла в очередях часами на морозе будучи ребёнком, чтобы получить небольшой кусок хлеба. Поверьте мне, в этом нет никакой необходимости.



Настали тяжёлые времена, но еды больше чем достаточно, её хватит на несколько лет, чтобы прокормить каждого. Люди показывают, насколько они алчные и злые. Вместо того, чтобы быть такими эгоистами, вы бы могли помочь пожилым людям и другим нуждающимся, купив им еду или другие вещи, которые им требуются.



Давайте перестанем быть эгоистами и объединимся. Будьте добрее друг к другу и оставайтесь сильными, здоровыми. Берегите себя», – написала Докич.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Елены Докич.