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Стаховский: сейчас закрывать страны и границы бессмысленно. Это надо было сделать раньше

Стаховский: сейчас закрывать страны и границы бессмысленно. Это надо было сделать раньше
Теннис / ATP 0

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

«Паники нет, но вдвое или втрое чаще мою руки в течение суток. Общаюсь с теми же людьми, что общался раньше. Есть ограничения и в семье. Это очень опасная болезнь для пожилых людей, например для моей бабушки. Об этом надо думать и делать какие-то ограничения.

То, что сейчас закрываются страны и границы, – сюр. Это надо было делать раньше и лучше контролировать пересечение границы, а не просто закрывать. Все понимают, что мы делаем это через Италию. Она равнодушно отнеслась к этой ситуации, а сейчас уже поздно что-то делать. Все закрываются, чтобы каким-то образом замедлить ситуацию. Однако это не закончит миграцию вируса, а лишь замедлит её. Это даст время, чтобы найти или вывести вакцину или противодействие этому вирусу», – приводит слова Стаховского ua.tribuna.com.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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