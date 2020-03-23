Халеп показала, как готовит блины

Румынская теннисистка Симона Халеп показала, как готовила блины. Бывшая первая ракетка мира опубликовала фотографии с кухни.

«Ночь блинов в доме Халеп. Мне уже лучше», — написала Халеп в своём аккунте в «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Халеп.

19 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановке проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.