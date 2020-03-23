Дель Потро: иногда задумываюсь, что травма — знак необходимости искать другое занятие

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал о восстановлении после очередной травмы. Недавно дель Потро завершил реабилитацию после травмы колена.
«Хочу снова играть в теннис, хочу вернуться на корт. Но это очень тяжело. Врачи настроены оптимистично, говорят, всё будет хорошо. Но всегда сложно, когда что-то идёт не по плану.
Иногда бывает лучше, иногда — хуже. Бывают моменты, когда задумываюсь: травма может быть знаком, что пора искать другое занятие. Но бывают такие дни, когда говорю себе, что заслужил хорошее завершение карьеры. Хоть и испытываю боль, но хочу бороться дальше.
После травмы запястья я был ближе к завершению карьеры. Тогда не видел возможности играть дальше. Не мог нормально играть двумя руками, когда вернулся. Не чувствовал, что играю в свой теннис», — сказал дель Потро в «Инстаграме».
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