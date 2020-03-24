Шарапова: я считала Италию своим вторым домом

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к Италии.
«Я познакомилась с Италией, когда была маленькой и сразу влюбилась в неё. Справедливости ради, очень трудно не влюбиться в эту страну. В прошлом году я провела большую часть своих тренировок в Италии и считала её своим вторым домом. Я съела больше пасты Дженовезе, чем кому-либо должно быть позволено. Когда мы вместе проходим через множество неизвестных, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом — всеми прекрасными качествами, которыми Италия поделилась со мной», — приводит слова Шараповой Essentially Sports.
Италия является первой страной в Европы по количеству заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 63 тыс. заразившихся, из которых более 6 тыс. погибли.
- 24 марта 2020
-
03:50
-
02:28
- 23 марта 2020
-
23:27
-
23:27
-
21:27
-
21:18
-
18:16
-
16:41
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
14:50
-
13:58
-
13:45
-
12:57
-
12:25
-
11:49
-
11:38
-
10:46
-
10:34
-
10:19
-
09:43
-
09:29
-
09:17
-
05:29
-
02:41
-
02:03
-
00:11
- 22 марта 2020
-
23:24
-
21:12
-
19:16
-
16:58
-
16:22
-
15:17
-
14:08