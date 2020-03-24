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Шарапова: я считала Италию своим вторым домом

Шарапова: я считала Италию своим вторым домом
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к Италии.

«Я познакомилась с Италией, когда была маленькой и сразу влюбилась в неё. Справедливости ради, очень трудно не влюбиться в эту страну. В прошлом году я провела большую часть своих тренировок в Италии и считала её своим вторым домом. Я съела больше пасты Дженовезе, чем кому-либо должно быть позволено. Когда мы вместе проходим через множество неизвестных, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом — всеми прекрасными качествами, которыми Италия поделилась со мной», — приводит слова Шараповой Essentially Sports.

Италия является первой страной в Европы по количеству заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 63 тыс. заразившихся, из которых более 6 тыс. погибли.

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