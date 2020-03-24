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Поспишил: Олимпийские игры могут подождать. Сейчас миру есть о чём беспокоиться

Поспишил: Олимпийские игры могут подождать. Сейчас миру есть о чём беспокоиться
Теннис / Олимпиада 0

Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал возможный перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

«В нынешней ситуации, определённо, спорт может подождать. Олимпийские игры в Токио ещё довольно далеко, но дело в безопасности всех, кто причастен к Играм, спортсменов. В мире есть другие вещи, о которых сейчас нужно беспокоиться. Я думаю, Игры и спортивные мероприятия в целом могут подождать. Нам нужно подождать, пока всё это закончится. Имеет смысл сфокусировать всю нашу энергию и попытаться остановить пандемию. На спорте и развлечениях можно будет сосредоточиться в другое время, точно не сейчас», – приводит слова Поспишила Sportsnet.

По плану Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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