Вавринка: пауза продлится долго. Никто не знает, когда тур возобновится

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал приостановку ATP-тура из-за пандемии коронавируса. На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня.
«Важно оставаться дома! Здоровье – это главное. Сейчас теннис не столь важен. Я ценю, насколько мне повезло, что у меня есть возможность хорошо жить, и моя профессия позволяет находиться дома.
Я разговаривал со своими друзьями из тура, мы обсуждали ситуацию. Мы знаем, что пауза продлится долго. Главная сложность в том, что мы не знаем, когда сезон снова начнётся. Я стараюсь держать себя в форме. Физические нагрузки поддерживают моральный настрой, развивают тело.
В социальных сетях я пытаюсь развлечь людей, чтобы они продолжали улыбаться. Пытаюсь быть креативным, пока нахожусь дома», – приводит слова Вавринки RTS.
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