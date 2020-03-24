Вавринка: пауза продлится долго. Никто не знает, когда тур возобновится

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал приостановку ATP-тура из-за пандемии коронавируса. На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня.

«Важно оставаться дома! Здоровье – это главное. Сейчас теннис не столь важен. Я ценю, насколько мне повезло, что у меня есть возможность хорошо жить, и моя профессия позволяет находиться дома.



Я разговаривал со своими друзьями из тура, мы обсуждали ситуацию. Мы знаем, что пауза продлится долго. Главная сложность в том, что мы не знаем, когда сезон снова начнётся. Я стараюсь держать себя в форме. Физические нагрузки поддерживают моральный настрой, развивают тело.



В социальных сетях я пытаюсь развлечь людей, чтобы они продолжали улыбаться. Пытаюсь быть креативным, пока нахожусь дома», – приводит слова Вавринки RTS.