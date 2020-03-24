US Open сменит производителя покрытия впервые за 42 года
US Open впервые за 42 года сменит производителя хардового покрытия. Об этом сообщает Associated Press.
В ближайшие пять лет на турнире будет использоваться покрытие от компании Laykold, которая предоставляла хард для турнира в Майами, Нью-Йорке (США) и матчей Кубка Федерации. Ранее хард для Открытого чемпионата США был предоставлен компанией DecoTurf, соглашение с которой руководство турнира заключило в 1978 году.
На данный момент из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров до 7 июня приостановлено. По плану US Open должен был пройти с 31 августа по 13 сентября, однако ранее организаторы турнира заявили, что при необходимости рассмотрят вариант с переносом чемпионата на более поздний срок.
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Организаторы US Open не исключают возможности переноса турнира из-за коронавируса
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