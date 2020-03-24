Гарсия рассказала, как проходит карантин в академии Надаля

Французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, как проходит карантин в академии второй ракетки мира Рафаэля Надаля, которая находится на Балеарских островах. 18 марта Надаль заявил, что академия самоизолировалась из-за пандемии коронавируса.

«Я стараюсь принимать вещи такими, какие они есть. Я делаю всё возможное, чтобы правильно расставить приоритеты.



Иногда всё кажется нереальным. Утром и вечером чувствую себя так, будто нахожусь в фильме. Я никогда не думала, что в моей жизни настанет такой период.



Это небольшой город на острове Мальорка. Случаев заражения здесь меньше. Мы находимся в изоляции, но здесь гораздо спокойнее, чем в некоторых больших европейских городах. Мы в безопасности, с нами всё в порядке, мы бы не нашли места лучше», – приводит слова Гарсии Tennis World USA.

Академия Надаля самоизолировалась. Теннисист выступил с открытым письмом, пояснив ситуацию