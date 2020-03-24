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Осака рассказала, с кем из теннисистов мечтает сыграть в паре

Осака рассказала, с кем из теннисистов мечтает сыграть в паре
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, с кем из теннисистов мечтает сыграть в матче парного разряда.

«С кем из экс-теннисистов я бы сыграла в паре? Я хотела бы сыграть с Андре Агасси. Или с Ли На. С Ли На только ради веселья, потому что я знаю, что она была бы очень милой. Я бы постоянно извинялась, а она бы относилась к этому спокойно», – приводит слова Осаки Tennis World USA.

Осака является победительницей 5 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух турниров «Большого шлема»: Australian Open – 2019 и US Open – 2018. На данный момент Осака занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA, который был заморожен в связи с приостановкой тура.

Из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

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