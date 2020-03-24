Президент ITF настоял, что перенос «Ролан Гаррос» обсуждался до заявления организаторов

Президент Международной теннисной федерации (ITF) Дэвид Хэггерти прокомментировал решение о переносе Открытого чемпионата Франции.

17 марта организаторы «Ролан Гаррос» сообщили, что турнир пройдёт с 20 сентября по 4 октября. Многие теннисисты и представители туров заявляли, что удивлены данным решением, так как перенос турнира ни с кем не обсуждался.

«Теннис устроен не так, как другие виды спорта. Есть семь заинтересованных сторон: ITF, ATP, WTA и четыре турнира «Большого шлема». Лучше всего получается, когда мы объединяемся, это мы и пытаемся сделать.



Семь организаций работают друг с другом, поэтому иногда подобные ситуации возникают. ITF не может указывать руководству турниров, что делать. Все вместе пытаются обсудить календарь и найти лучшее решение для тенниса, это наша цель.



Я могу сказать, что руководства туров и других мероприятий контактировали между собой, чтобы понять, как будет выглядеть остаток года. Отмена «Ролан Гаррос» обсуждалась с заинтересованными сторонами, но не со всеми из них», – приводит слова Хэггерти Tennis365.

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