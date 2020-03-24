Дель Потро: моя карьера разделилась на «до» и «после» матча с Джоковичем на ОИ-2016

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вспомнил победу в матче первого круга олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро с сербом Новаком Джоковичем. Тогда встреча завершилась победой аргентинца со счётом 7:6, 7:6.
«Когда я вернулся на корт в 2016-м, я был не в форме, не играл двумя руками. Это была не моя игра, я не чувствовал самого себя. Моя карьера разделилась на «до» и «после» Олимпийских игр в Рио. Матч с Джоковичем изменил мою ситуацию в лучшую сторону. Я был способен вернуть успешную карьеру и перестроился настолько, насколько мог», – приводит слова дель Потро Tennis World USA.
31-летний аргентинец не выходил на корт с июля прошлого года из-за травмы колена. Недавно дель Потро успешно завершил реабилитацию в Майами (США) и вернулся на родину.
- 24 марта 2020
-
14:57
-
14:35
-
13:54
-
13:41
-
12:56
-
12:40
-
11:58
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:39
-
09:20
-
03:50
-
02:28
- 23 марта 2020
-
23:27
-
23:27
-
21:27
-
21:18
-
18:16
-
16:41
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
14:50
-
13:58
-
13:45
-
12:57
-
12:25
-
11:49
-
11:38
-
10:46
-
10:34