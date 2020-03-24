Дель Потро: моя карьера разделилась на «до» и «после» матча с Джоковичем на ОИ-2016

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вспомнил победу в матче первого круга олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро с сербом Новаком Джоковичем. Тогда встреча завершилась победой аргентинца со счётом 7:6, 7:6.

«Когда я вернулся на корт в 2016-м, я был не в форме, не играл двумя руками. Это была не моя игра, я не чувствовал самого себя. Моя карьера разделилась на «до» и «после» Олимпийских игр в Рио. Матч с Джоковичем изменил мою ситуацию в лучшую сторону. Я был способен вернуть успешную карьеру и перестроился настолько, насколько мог», – приводит слова дель Потро Tennis World USA.

31-летний аргентинец не выходил на корт с июля прошлого года из-за травмы колена. Недавно дель Потро успешно завершил реабилитацию в Майами (США) и вернулся на родину.

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