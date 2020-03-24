«Евроспорт» приостановил сотрудничество с Бычковой, оскорбившей блогера-колясочника

Пресс-служба «Евроспорта» сообщила о приостановке сотрудничества с бывшей теннисисткой Екатериной Бычковой, которая работала на телеканале комментатором. Ранее экс-спортсменка негативно отозвалась о блогере-колясочнике Александре Горбунове, который ведёт популярный телеграм-канал «Сталингулаг». О Горбунове теннисистка сказала: «Мерзкий человек, точнее полчеловека».
«В связи с недавними постами в социальных сетях Eurosport объявляет о приостановке сотрудничества с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой.
Мы подчёркиваем, что Eurosport и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Екатерина Бычкова высказала собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место», — говорится в сообщении.
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