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Маррей — о травме: когда идёшь делать рентген, думаешь, что это может быть концом

Маррей — о травме: когда идёшь делать рентген, думаешь, что это может быть концом
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о восстановлении после очередной травмы. Спортсмен признался, что ему тяжело даётся восстановление в психологическом плане.

«Когда после четырёх-пяти недель не становится лучше, врачи начинают говорить, что нужно провести новое обследование. В такие секунды начинаешь думать самое плохое, задумываешься, что это конец карьеры.

Всё это — эмоциональные качели, сам не знаешь, в чём дело, постоянно прокручиваешь в голове самые плохие сценарии. Когда идёшь делать рентген, думаешь, что на нём может быть что-то плохое, настанет конец.

В последние недели я тренировался и чувствовал себя хорошо. Я тренировался по 2,5 часа в день. Травма меньше меня беспокоит. Надеюсь, что всё так и будет дальше», — сказал Маррей в интервью Amazon.

Маррей возобновил тренировки на корте
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