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Соперничество Федерера и Надаля, молодые Шарапова и Уильямс. Яркие фото тенниса 2000-х

Мария Шарапова, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Соперничество Федерера и Надаля, молодые Шарапова и Уильямс. Яркие фото тенниса 2000-х
Теннис 0

17 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.

Таким образом, практически все грунтовые турниры 2020 года сыграны не будут. Стало известно об отмене соревнований в Риме (Италия), Мадриде (Испания), Рабате (Марокко), Мюнхене (Германия), Эшториле (Португалия), Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция). Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам «Ролан Гаррос» должен пройти в сентябре.

Пока теннисный сезон на паузе, предлагаем вашему вниманию яркие фото теннисистов из 2000-х.

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