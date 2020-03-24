Надаль призвал всех к самокарантину и показал, как готовит для жены

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в очередной раз призвал своих поклонников оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Спортсмен обратился к подписчикам в социальных сетях, напомнив им о необходимости соблюдения карантина.

«Сегодня настало моё время готовить для моей супруги. Я надеюсь, что вы находитесь дома и бережёте себя. Сил и вдохновения вам», — написал Надаль в своём аккаунте в «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» испанца.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.

Все теннисные турниры отменены как минимум до июня 2020 года.