Международная федерация тенниса отреагировала на перенос Олимпийских игр

Международная федерация тенниса (ITF) прокомментировала решение властей Японии и Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Необходимы ответственные решения. Хоть принятое решение и стало горьким разочарованием для всех, кто усердно готовился и тренировался, мы прекрасно понимаем, что защита жизни и здоровья является первостепенной задачей. ITF поддерживает это решение. Мы продолжим тесно сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом», — приводит слова главы ITF Дэвида Хэггерти пресс-служба организации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.

Все теннисные турниры отменены как минимум до июня 2020 года.