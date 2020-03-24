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Флипкенс — о переносе ОИ-2020: здоровье всегда должно быть на первом месте

Флипкенс — о переносе ОИ-2020: здоровье всегда должно быть на первом месте
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала решение о переносе Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год. Ранее, 24 марта, стало известно, что власти Японии согласовали с Международным олимпийским комитетом перенос соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Слышу и читаю всё больше, что Олимпийские игры будут перенесены на 2021 год. Я считаю, что это — единственное логичное решение. Хоть перенос и будет трудным для спортсменов, которые работали четыре года над достижением своих целей, здоровье ВСЕГДА должно быть на первом месте», — написала 77-я ракетка мира в своём аккаунте в «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев.

Международная федерация тенниса отреагировала на перенос Олимпийских игр
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