Рублёв: во время предсезонки думал, что тренируюсь недостаточно упорно

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о собственной игре в начале сезона. Россиянин выиграл 11 первых матчей и завоевал титулы в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).
«Это невероятно, сложно поверить. Я понимаю, что такие результаты были удивительными.
Всё было немного странно, во время предсезонки, я думал, что работаю недостаточно упорно. Я сам себе говорил, что должен тренироваться сильнее. Чувствовал, что не делал достаточно, у меня было такое настроение.
Я пытался работать упорнее каждый день. Не рассчитывал на что-то особенное, не думал, что начну удачно сезон. Конечно, мне этого хотелось, но я не рассчитывал на такие результаты.
Помню, после победы в Дохе члены моей команды говорили мне, чтобы я не играл на турнире в Аделаиде. Но у меня был bye. Я решил, почему бы не сыграть? Если мне не будет хватать сил, я смогу сняться. По крайней мере мне хотелось попробовать. В итоге с каждым следующим матчем чувствовал себя всё лучше и лучше, а затем и выиграл турнир», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
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