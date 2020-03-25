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Вавринка отреагировал на перенос ОИ-2020, напомнив о собственном триумфе

Вавринка отреагировал на перенос ОИ-2020, напомнив о собственном триумфе
Теннис / Олимпиада 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на перенос Олимпийских игр в Токио. Швейцарец выложил фотографию с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Там Вавринка в паре с соотечественником Роджером Федерером завоевал золотую медаль.

«Увидимся в 2021 году! #Олимпийскиеигры #Оставайтесьдома #Оставайтесьвбезопасности», — написал Вавринка в своём «твиттере».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Вавринки.

Решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год приняли власти Японии и Международный олимпийский комитет. Причиной стала пандемия коронавируса. Предполагается, что соревнования состоятся до лета 2021 года.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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