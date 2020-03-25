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Джокович предстал в образе капитана Крюка, использовав ложку

Джокович предстал в образе капитана Крюка, использовав ложку
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новое фото. На фотографии он предстал в образе капитана Крюка, одного из персонажей детской повести «Питер Пэн». Только Джокович вместо крюка использовал столовую ложку.

«Моя версия капитана Крюка! #жизньотца #оставайтесьдома», — написал Джокович.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Джоковича.

В настоящее время многие теннисисты и спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и не выходить из дома без особой нужды.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

«Пришло время объединиться». Джокович обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса
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