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«Ещё никогда не видела Рафу с бородой». Петкович отреагировала на самоизоляцию Надаля

«Ещё никогда не видела Рафу с бородой». Петкович отреагировала на самоизоляцию Надаля
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Андреа Петкович отреагировала на новую публикацию испанца Рафаэля Надаля в социальных сетях. Спортсменка отметила нетипичную небритость испанца.

Ранее Надаль, выбравший самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, выложил фото процесса приготовления еды. На фотографии заметно, что теннисист уже давно не брился.

«Я никогда не видела Рафу с бородой! Ребята, нам нужно вернуть теннис», — написала немка в своём аккаунте в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Петкович.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Надаль призвал всех к самоизоляции и показал, как готовит для жены
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