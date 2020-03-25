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Норман: в Швеции все учреждения открыты. Покажет время, правильно ли это

Норман: в Швеции все учреждения открыты. Покажет время, правильно ли это
Теннис / WTA 0

Бывшая вторая ракетка мира, шведский теннисист Магнус Норман рассказал о мерах, которые власти приняли для борьбы с распространением коронавируса. Норман отметил, что пока в Швеции не вводятся суровые запреты.

«В Швеции пока приняты гораздо менее суровые меры из-за пандемии COVID-19. Учреждения, включая школы, работают. Всё открыто. Но заболевшие люди должны оставаться дома, не выходя на улицу. Покажет время, правильно ли это», — написал швед в своём аккаунте в «Твиттере».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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