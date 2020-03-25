Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроков
Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о пандемии коронавируса. Спортсмен предполагает, что ситуация будет иметь серьёзные последствия.
«Сложилась очень сложная ситуация для тура и игроков. Большинство теннисистов живут на призовые. То, что они зарабатывают, сразу вкладывают вновь в теннис. Поэтому последние недели были очень тяжёлыми, а впереди нас ждут сложные месяцы для тура.
Сколько можно будет потратить денег, чтобы помочь игрокам? Два месяца, три месяца, будем мы вообще в этом сезоне играть или уже нет?
Хорошо, что у ATP есть свои резервы. Я долгое время был частью этой системы, я действительно верю в людей, которые там работают. Уверен, что они смогут найти решение», — приводит слова Стаховского beIN Sports.
Стаховский: сейчас закрывать страны и границы бессмысленно. Это надо было сделать раньше
Читайте также
- 25 марта 2020
-
17:45
-
16:47
-
16:33
-
15:40
-
14:30
-
12:36
-
11:28
-
10:37
-
09:53
-
09:41
-
07:00
- 24 марта 2020
-
23:06
-
21:17
-
21:06
-
20:35
-
20:26
-
18:59
-
18:41
-
14:57
-
14:35
-
13:54
-
13:41
-
12:56
-
12:40
-
11:58
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:39
-
09:20
-
03:50
-
02:28
Партнерский контент