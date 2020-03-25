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Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроков

Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроков
Теннис / WTA 0

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о пандемии коронавируса. Спортсмен предполагает, что ситуация будет иметь серьёзные последствия.

«Сложилась очень сложная ситуация для тура и игроков. Большинство теннисистов живут на призовые. То, что они зарабатывают, сразу вкладывают вновь в теннис. Поэтому последние недели были очень тяжёлыми, а впереди нас ждут сложные месяцы для тура.

Сколько можно будет потратить денег, чтобы помочь игрокам? Два месяца, три месяца, будем мы вообще в этом сезоне играть или уже нет?

Хорошо, что у ATP есть свои резервы. Я долгое время был частью этой системы, я действительно верю в людей, которые там работают. Уверен, что они смогут найти решение», — приводит слова Стаховского beIN Sports.

Стаховский: сейчас закрывать страны и границы бессмысленно. Это надо было сделать раньше
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