Джокович показал кроссовки для Олимпийских игр в Токио

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Серб выложил фото со специальными кроссовками с надписью «Токио-2020». При этом теннисист поддержал решение о переносе соревнований.

«Я сделал это фото в прошлом году в Японии. Мне грустно, что Игры перенесли. Но я уверен, что принято правильное решение, направленное на защиту здоровья всех участников. Теперь смотрим вперёд и ждём Олимпийские игры в Токио в 2021 году», — написал Джокович в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Джоковича.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.