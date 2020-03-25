Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович показал кроссовки для Олимпийских игр в Токио

Джокович показал кроссовки для Олимпийских игр в Токио
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Серб выложил фото со специальными кроссовками с надписью «Токио-2020». При этом теннисист поддержал решение о переносе соревнований.

«Я сделал это фото в прошлом году в Японии. Мне грустно, что Игры перенесли. Но я уверен, что принято правильное решение, направленное на защиту здоровья всех участников. Теперь смотрим вперёд и ждём Олимпийские игры в Токио в 2021 году», — написал Джокович в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Джоковича.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Джокович предстал в образе капитана Крюка, использовав ложку
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020