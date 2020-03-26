Медведев вспомнил об увлечении компьютерными играми во время самоизоляции

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во время вынужденной паузы в турнирах, вызванной пандемией коронавируса, вспомнил о давнем увлечении компьютерными играми. Спортсмен опубликовал видео, на котором играет в FIFA 2020.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время все турниры приостановлены до 7 июня. Многие теннисисты и другие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и не выходить из дома без особой нужды.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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