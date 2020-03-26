Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев вспомнил об увлечении компьютерными играми во время самоизоляции

Медведев вспомнил об увлечении компьютерными играми во время самоизоляции
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во время вынужденной паузы в турнирах, вызванной пандемией коронавируса, вспомнил о давнем увлечении компьютерными играми. Спортсмен опубликовал видео, на котором играет в FIFA 2020.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время все турниры приостановлены до 7 июня. Многие теннисисты и другие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и не выходить из дома без особой нужды.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

«Медведева нужно улучшать каждый год, как телефон». Нестандартный совет Сафина
А тренер Даниила, француз Жиль Сервара, признался, что многому научился у Марата.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020