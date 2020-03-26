Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шведова — о завершении карантина: меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой

Шведова — о завершении карантина: меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой
Теннис / WTA 0

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, помещённая в карантин в больнице в Нур-Султане (Казахстан), рассказала, что возвращается домой.

Спортсменка летела в одном с самолёте с женщиной, у который был диагностирован коронавирус. Но тест Шведовой показал отрицательный результат.

«Ура! Меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой», — написала Шведова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ярославы Шведовой в «иИнстаграме».

Шведова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

Шведова рассказала о результате теста на коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020