Шведова — о завершении карантина: меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, помещённая в карантин в больнице в Нур-Султане (Казахстан), рассказала, что возвращается домой.
Спортсменка летела в одном с самолёте с женщиной, у который был диагностирован коронавирус. Но тест Шведовой показал отрицательный результат.
«Ура! Меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой», — написала Шведова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Ярославы Шведовой в «иИнстаграме».
Шведова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
Шведова рассказала о результате теста на коронавирус
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