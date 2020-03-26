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Популярность «оконного тенниса» во всём мире возрастает

Популярность «оконного тенниса» во всём мире возрастает
Теннис / ATP 0

Популярность «оконного тенниса» в мире в период отмены всех турниров из-за угрозы распространения коронавируса растёт. Если ранее новым видом увлеклись французы и итальянцы, то теперь в него играют и на Ближнем Востоке. АТР поделилась видео, которое снял 21-летний теннисист Жан-Мари Язбек из Ливана.

Видео доступно на «Чемпионате».

Все теннисные турниры в мире отменены до 7 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Грунтовой сезон отменён, «Ролан Гаррос» перенесён на осень.

В «оконном теннисе» единственная проблема – потеря мяча. Из-за условий самоизоляции спуститься под окно и вернуть его не представляется возможным, поэтому требуется сохранять предельную концентрацию, чтобы матч продолжался как можно дольше.

Вавринка предрёк рост популярности «оконного тенниса»
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