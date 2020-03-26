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Теннисный жонглёр Боич показал, как можно играть в домашних условиях

Теннисный жонглёр Боич показал, как можно играть в домашних условиях
Теннис / ATP 0

Известный теннисный жонглёр Стейфан Боич из Сербии показал, как можно играть в теннис в домашних условиях. Мяч после удара Стейфана неизменно попадает в сосуд. Точность попадания не зависит от того, сидит исполнитель на унитазе или пробивает меж ног, опустив голову. Практически во всех трюках Боич использует удары с отскоком.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время все турниры приостановлены до 7 июня. Многие теннисисты и другие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и не выходить из дома без особой нужды.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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