20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, как в детстве увлекался теннисом и брал автографы у игроков.
«Я собрал много афиш различных турниров, которые были в начале 90-х годов ХХ века. Все теннисисты того времени были в моём альбоме. Собирал всё о турнирах, трофеях, игроках, даже познакомился с ними со всеми. А затем я стал болбоем на турнире в родном Базеле, где также не забывал брать автографы у теннисистов. Раньше это было проще, ведь селфи ещё не существовало», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Из-за угрозы распространения коронавируса все теннисные турниры приостановлены до 7 июня, а рейтинги заморожены. Федерер стал одним из тех, кто только выиграл от этой ситуации. Дело в том, что из-за недавней операции на колене швейцарец пропустил бы отменённые турниры, потерял рейтинговые очки и четвёртое место в мировой классификации.
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