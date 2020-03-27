Иванович вместе с UNICEF закупила аппараты ИВЛ для Сербии

Бывшая сербская теннисистка Ана Иванович внесла вклад в борьбу с коронавирусом. Спортсменка помогла закупить средства искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), необходимые для лечения больных. Иванович приняла участие в благотворительной акции UNICEF и закупила 35 аппаратов ИВЛ.

«Одна из важнейших задач UNICEF — реагировать на подобные ситуации во время кризиса. Отделение UNICEF в Сербии оперативно отреагировало на ситуацию и влияние коронавируса на жизни людей. Солидарность в такие трудные времена имеет важнейшее значение», — говорится на сайте UNICEF.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.