Шарапова провела видеочат с поклонниками

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова пообщалась в видеочате со своими фанатами. Спортсменка опубликовала небольшое видео, показав на ноутбуке многочисленные окна с собеседниками.

«Спасибо за два лучших часа, на которые я только могла рассчитывать!» — написала Шарапова.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Шараповой.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова объявила о завершении карьеры в конце февраля. В последние годы спортсменка испытывала проблемы со здоровьем, в основном залечивая травмы.

В настоящее время многие теннисисты находятся на карантине, пытаясь минимизировать риск угрозы заражения коронавирусом. Соревнования по теннису отменены как минимум до июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.