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«Ограничиваюсь тремя квадратиками». Бушар рассказала об экономии туалетной бумаги

«Ограничиваюсь тремя квадратиками». Бушар рассказала об экономии туалетной бумаги
Теннис / WTA 0

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, как изменилась её жизнь из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что, находясь на карантине, стремится экономить туалетную бумагу.

«Твоё лицо, когда понимаешь, что у тебя остался последний рулон туалетной бумаги», — написала Бушар в «Твиттере», выложив собственное фото с одного из турниров.

Запись можно посмотреть в «твиттере» спортсменки.

Позднее канадка дописала, что теперь старается ограничить использование бумаги до трёх квадратиков за раз.

26-летняя Бушар — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, финалистка Уимблдона и полуфиналистка Australian Open и «Ролан Гаррос».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

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