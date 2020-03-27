Теннисистка из США: на карантине прежде всего нужно соблюдать дистанцию с холодильником

Американская теннисистка Шелби Роджерс иронично прокомментировала ограничения, с которыми ей приходится сталкиваться во время карантина из-за пандемии коронавируса. Одним из главных правил безопасности является соблюдение социальной дистанции: медики призывают людей избегать контактов и не приближаться друг к другу. Но, как пояснила Роджерс, ей приходится дистанцироваться и от холодильника.

«Прежде всего мне нужно соблюдать дистанцию с холодильником», — написала Роджерс в своём «твиттере».

В настоящее время Роджерс занимает 113-е место в рейтинге WTA.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.